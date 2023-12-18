تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أو الصناعة أمام غريمه المفضل مانشستر يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول السلبي مع يونايتد، في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.3 درجة من عشرة.

فيما كان القائد فيرجيل فان دايك صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ7.5 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 14 هدفا في 22 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 328 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 200 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.