تين هاج: سعداء بالنقطة من ليفربول.. وكان بإمكاننا تحقيق الفوز

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على سعادته بالنقطة التي حصل عليها فريقه من مواجهة ليفربول.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزيؤ

وقال تين هاج لراديو بي بي سي عقب المباراة: "كل نقطة نحصل عليها مهمة، كرة القدم تتعلق بالنتائج وكان بإمكاننا تحقيق الفوز اليوم إذا استغللنا الفرص".

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وتابع "حصلنا على هذه النقطة ونحن سعداء بها لأن ليفربول في حالة جيدة وفي أنفيلد كانوا يسجلون دائما ولكن تجنبنا ذلك ومنعناهم من خلق الفرص وجميع اللاعبين الذين تواجدوا على أرض الملعب كانوا جيدين".

وأضاف "كرة القدم تبدأ بالتنظيم الجيد والدفاع، وإذا كان لدي انتقاد هو أنه كان ينبغي علينا التمرير داخل منطقة الجزاء لإيذاء الخصم وهذه هي الخطوة التالية التي يجب علينا اتخاذها".

وأتم "علينا أن نكون أكثر اتساقا في مستويات أدائنا".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

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