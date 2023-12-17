كأس العالم للأندية 2025 - فرصتان أمام برشلونة للتأهل للبطولة.. وصراع قوي لإكمال مقاعد أوروبا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طريقة تأهل آخر 4 فرق من قارة أوروبا إلى كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن فيفا تأهل 18 فريقا حتى الآن سواء بالفوز باللقب القاري أو التصنيف، وكذلك موعد ونظام البطولة (طالع التفاصيل)

وأوضح فيفا أن قارة أوروبا سيتأهل منها 12 فريقا.

ومن قارة أوروبا هناك 8 فرق ضمن التأهل إلى البطولة وهي:

مانشستر سيتي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني

ريال مدريد الإسباني

تشيلسي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

بورتو البرتغالي

إنتر ميلان الإيطالي

باريس سان جيرمان

أما باقي الأندية سيتأهل منها 4 فرق سواء عن طريق التصنيف الأعلى أو الفوز بالبطولة.

وجاء ترتيب الفرق من الأعلى تصنيفا إلى الأقل كالآتي:

بوروسيا دورتموند الألماني

أتليتكو مدريد الإسباني

آر بي لايبزج الألماني

برشلونة الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

نابولي الإيطالي

سالزبورج النمساوي

لاتسيو الإيطالي

وهناك 4 فرق فقط لن تتأهل إلى مونديال الأندية إلا في حالة الفوز بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وهي:

أرسنال الإنجليزي

كوبنهاجن الدنماركي

ريال سوسيداد الإسباني

آيندهوفن الهولندي

ومن قارة آسيا يتبقى فريقين فقط من أجل التأهل إلى البطولة، وسيتم اختيارهما من بين الفرق التالية:

ومن قارة أمريكا الشمالية والوسطى يتبقى فريق واحد فقط سيتم اختياره من بين هذه الفرق:

وأخيرا في أمريكا الجنوبية يتبقى 3 فرق سيتم اختيارها من هذه الفرق:

وكان الأهلي ضمن المشاركة في البطولة رفقة الوداد المغربي، على أن يتم اختيار فريقين معهما.

وسيتم الاختيار عن طريق التصنيف أو الفوز بالبطولة في النسخة الحالية ومن بينها بيراميدز.

وجاءت الفرق كالآتي:

صنداونز الجنوب إفريقي - 81 نقطة

الترجي التونسي - 75 نقطة

شباب بلوزداد الجزائري - 59 نقطة

بترو أتلتيكو الأنجولي - 49 نقطة

سيمبا التنزاني - 45 نقطة

الهلال السوداني - 33 نقطة

عن طريق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز

مازيمبي الكونغولي

أسيك أبيدجان الإيفواري

يانج أفريكانز التنزاني

النجم الساحلي التونسي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

نواذيبو الموريتاني

ميدياما الغاني