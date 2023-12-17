فان دايك: هم سعداء بنقطة ونحن نشعر بالإحباط.. كان هناك فريق واحد يحاول

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون - فان دايك

شدد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على أنه فريقه يشعر بالإحباط بعد التعادل مع مانشستر يونايتد.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "بالطبع أشعر بالإحباط بنسبة 100%، إذا رأيت كيف لعبنا المباراة واستحوذنا على الكرى معظم الوقت وخلقنا بعض الفرص، كان هناك فريق واحد فقط يحاول اليوم".

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واستمر "نريد الفوز في كل مباراة وهذا سبب إحباطنا اليوم، في بعض الأحيان سددنا كرات سهلة في أوقات كان يجب أن نمرر فيها وكانت القرارات الصحيحة مفتقدة أحيانا".

وتابع "سنواصل التقدم بالطبع ولكن الأمر محبط لأننا كنا متفوقين في جميع جوانب المباراة وفي النهاية هم سعداء بنقطة ونحن نشعر بخيبة الأمل بعد حصولنا على نقطة".

وأضاف "بكل تأكيد مانشستر يونايتد ليس في أفضل أوقاته وعندما تأتي إلى هذا الملعب تشعر بالتهديد دوما لذلك كان يجب أن نفوز اليوم، وعلينا الآن أن نتعلم من ذلك الموقف".

وأتم "في العام الماضي لم يكن لدينا شعور جيد تجاه مواجهة مانشستر يونايتد لكننا فزنا بشكل مقنع ولكن العام الماضي لا يحتسب الآن".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز فيرجل فان دايك
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