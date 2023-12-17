كأس العالم للأندية 2025 - بيراميدز يمتلك فرصة للتأهل مع الأهلي بشرط وحيد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طريقة تأهل آخر فريقين من إفريقيا لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن فيفا تأهل 18 فريقا حتى الآن سواء بالفوز باللقب القاري أو التصنيف، وكذلك موعد ونظام البطولة (طالع التفاصيل)

وأوضح فيفا في وقت سابق أن إفريقيا سيتأهل منها فريقان رفقة الأهلي والوداد المغربي، أحدهما بطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا والآخر عن طريق التصنيف.

طرق التأهل عن قارة إفريقيا

عن طريق التصنيف أو الفوز بلقب دوري الأبطال

صنداونز الجنوب إفريقي - 81 نقطة

الترجي التونسي - 75 نقطة

شباب بلوزداد الجزائري - 59 نقطة

بترو أتلتيكو الأنجولي - 49 نقطة

سيمبا التنزاني - 45 نقطة

الهلال السوداني - 33 نقطة

عن طريق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز

مازيمبي الكونغولي

أسيك أبيدجان الإيفواري

يانج أفريكانز التنزاني

النجم الساحلي التونسي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

نواذيبو الموريتاني

ميدياما الغاني

ويمتلك بيراميدز الفرصة حال فاز بلقب دوري الأبطال الموسم الجاري، ولن يسعفه التصنيف القاري في التأهل لأن هناك من يسبقه.

وحدد فيفا مواعيد كأس العالم للأندية 2025 وتبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.