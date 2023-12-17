صدارة أرسنال في أمان.. جميع الفرص ضاعت في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد

ضاعت جميع الفرص من ليفربول ومانشستر يونايتد وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بتعادل يصب في مصلحة أرسنال الذي حافظ على الصدارة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من ليفربول مع الثواني الأولى وحصل الأحمر على ركلة حرة مباشرة نفذها تسيميكاس داخل منطقة الجزاء لكن دفاع مانشستر يونايتد أبعدها إلى ركنية.

واستمر ضغط ليفربول ووصلت الكرة إلى داروين نونيز الذي سدد كرة أبعدها الدفاع وتابعها صلاح بتسديدة أخرى اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ووصلت الكرة إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الكرة ارتدت من أقدام الدفاع.

وأنقذ أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد فريقه من فرصة خطيرة بعد ركنية نفذها أرنولد وقابلها فان دايك بضربة رأسية قوية، إلا أن الحارس الكاميروني أبعدها إلى ركنية جديدة.

ومرة أخرى هدد صلاح المرمى بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء لكن أونانا أمسك الكرة بسهولة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني استمر ضغط ليفربول في محاولة للتسجيل، مع اعتماد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة.

وانطلق جارناتشو في هجمة خطيرة نحو مرمى ليفربول لكنه سدد كرة ضعيفة في يد أليسون.

وسدد محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أونانا.

ومرر صلاح كرة إلى أرنولد الذي سدد بكل قوة لكنها مرت جوار القائم في فرصة خطيرة لليفربول.

وهذه المرة رد مانشستر يونايتد بفرصة من راسموس هويلوند الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها أليسون ببراعة.

ومرة أخرى سدد محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء وأبعدها أونانا إلى ركنية.

وكانت أخطر فرصة لليفربول عن طريق داروين نونيز الذي توغل داخل منطقة الجزاء بالكرة ثم وصلت إلى لويس دياز أمام المرمى الذي سددها وأبعدها أونانا إلى ركنية.

ونفذ ليفربول الركنية ووصلت الكرة إلى كوناتي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة أمسك بها أونانا بسهولة.

وطالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد لوك شاو لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وحصل ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد على الطرد بعدما تلقى إنذارين بشكل متتالي لاعتراضه على الحكم في الوقت الضائع.

واستمرت محاولات ليفربول في الدقائق المتبقية من أجل إحراز هدف الفوز لكن جميعها لم تكتمل بشكل صحيح، لتنتهي المباراة بالتعادل السبي.