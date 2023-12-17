أرتيتا: نفتقد الدقة أمام المرمى.. وهافيرتز تحسن في التهديف

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ان أداء فريقه ضد برايتون كان يجلب السعادة.

وفاز أرسنال على منافسه برايتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي عقب المباراة: "قدمنا أداء رائع ضد برايتون وكان يجلب السعادة لمشاهدته من بداية المباراة لنهايتها".

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واستمر "اليوم كنا نستحق الفوز بشكل كامل حتى بين الشوطين عندما لم نكن متقدمين في النتيجة، ولكن كنا قد سددنا 15 تسديدة ولكن نحن لا نملك الدقة أمام المرمى".

وتابع "كان يجب أن نسجل المزيد أثناء تقدمنا بهدف لأن هذا الدوري الإنجليزي وأي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف "هافيرتز على مستوى التهديف تحسن ولكن على مستوى الأداء فهو يلعب بنفس الطريقة التي بدأ بها الموسم والتي تملأها الحماس والثقة".

وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة الـ39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
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