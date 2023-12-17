أرسنال يفوز على برايتون ويتصدر الدوري مؤقتا

فاز أرسنال على منافسه برايتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جابريل جيسوس وكاي هافيترس.

وحقق المدفعجية الفوز الأول بعد بعد خسارة ضد أستون فيلا وتعادل ضد إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة الـ39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بثلاثي مكون من جابريل مارتينيلي وجيسوس وبوكايو ساكا.

بينما لعب روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون بمهاجم صريح إيفان فيرجسون وخلفه كاورو ميتوما وآدم لالانا وسيمون أدينجرا.

📋غياب النني، وجيسوس يقود هجوم أرسنال 📋فيرجسون يقود ثلاثي هجوم برايتون، وأدينجرا أساسي#في_إنجلترا pic.twitter.com/xvHOFnn2ZR — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2023

شوط لم ينجح أحد

سيطر الملل على الشوط الأول واستحوذ أرسنال على الكرة بدون أي فرصة خطيرة سوى فرصة واحدة.

في الدقيقة 12 سدد ساكا كرة أرضية خطيرة تصدى لها بارت فيربروجن حارس مرمى برايتون.

كل التألق في الشوط الثاني

هاجم أرسنال منذ بداية الشوط الثاني وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق جيسوس بعد رأسية قوية نتيجة عرضية من ركلة ركنية.

وظل أرسنال يهاجم وفي الدقيقة 64 سدد ساكا كرة قوية لكن ارتطمت في الشباك الخارجية.

إنقاذ من على خط المرمى

أنقذ لويس دانك مدافع برايتون بإخراجه الكرة من على خط المرمى بعد ركلة ركنية لعبت على القائم القريب وتم تسديدها رأسية لكن دانك تألق وأخرج الكرة في الدقيقة 67.

تواصلت سلسلة الإنقاذات فهذه المرة لفيربروجن إذ تصدى لتسديدة قوية من مارتن أوديجارد لاعب أرسنال في الدقيقة 73.

إهدار التعادل

أهدر باسكال جروس لاعب برايتون بعد عرضية من ميتوما لكن سددها جروس خارج المرمى قليلا في الدقيقة 81.

قتل آمال برايتون

قتل هافيرتس آمال برايتون بعد إطلاقه رصاصة الرحمة ففي الدقيقة 87 انفرد بفيربروجن ليضع الكرة أرضية وتسكن الشباك.

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وتمكن أرسنال من السيطرة التامة على برايتون في الشوط الثاني وحتى انتهاء المباراة.