أرسنال يفوز على برايتون ويتصدر الدوري مؤقتا
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:08
كتب : FilGoal
فاز أرسنال على منافسه برايتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وسجل جابريل جيسوس وكاي هافيترس.
وحقق المدفعجية الفوز الأول بعد بعد خسارة ضد أستون فيلا وتعادل ضد إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.
وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة الـ39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
التشكيل
بدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بثلاثي مكون من جابريل مارتينيلي وجيسوس وبوكايو ساكا.
بينما لعب روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون بمهاجم صريح إيفان فيرجسون وخلفه كاورو ميتوما وآدم لالانا وسيمون أدينجرا.
📋غياب النني، وجيسوس يقود هجوم أرسنال
📋فيرجسون يقود ثلاثي هجوم برايتون، وأدينجرا أساسي#في_إنجلترا pic.twitter.com/xvHOFnn2ZR— FilGoal (@FilGoal) December 17, 2023
شوط لم ينجح أحد
سيطر الملل على الشوط الأول واستحوذ أرسنال على الكرة بدون أي فرصة خطيرة سوى فرصة واحدة.
في الدقيقة 12 سدد ساكا كرة أرضية خطيرة تصدى لها بارت فيربروجن حارس مرمى برايتون.
كل التألق في الشوط الثاني
هاجم أرسنال منذ بداية الشوط الثاني وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق جيسوس بعد رأسية قوية نتيجة عرضية من ركلة ركنية.
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 17, 2023
Arsenal's pressure finally tells as Gabriel Jesus heads home from a corner!#beINPL #AFC #BHAFC pic.twitter.com/Aekd345LIn
وظل أرسنال يهاجم وفي الدقيقة 64 سدد ساكا كرة قوية لكن ارتطمت في الشباك الخارجية.
إنقاذ من على خط المرمى
أنقذ لويس دانك مدافع برايتون بإخراجه الكرة من على خط المرمى بعد ركلة ركنية لعبت على القائم القريب وتم تسديدها رأسية لكن دانك تألق وأخرج الكرة في الدقيقة 67.
تواصلت سلسلة الإنقاذات فهذه المرة لفيربروجن إذ تصدى لتسديدة قوية من مارتن أوديجارد لاعب أرسنال في الدقيقة 73.
إهدار التعادل
أهدر باسكال جروس لاعب برايتون بعد عرضية من ميتوما لكن سددها جروس خارج المرمى قليلا في الدقيقة 81.
قتل آمال برايتون
قتل هافيرتس آمال برايتون بعد إطلاقه رصاصة الرحمة ففي الدقيقة 87 انفرد بفيربروجن ليضع الكرة أرضية وتسكن الشباك.
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هافرتس يسجل الهدف الثاني في شباك برايتون #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_برايتون pic.twitter.com/4dTri6my6L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2023
وتمكن أرسنال من السيطرة التامة على برايتون في الشوط الثاني وحتى انتهاء المباراة.