تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد على دكة البدلاء.. وثلاثي في وسط الملعب ضد ليفربول

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وتشيلسي

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليفربول.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر يونايتد بثلاثي في وسط الملعب مكون من سكوت مكتومناي وسفيان أمرابط وكوبي ماينو، والمفاجئ في التشكيل هو جلوس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - لوك شو.

الوسط: سفيان أمرابط - سكوت مكتومناي - كوبي ماينو

الهجوم: أنتوني - راسموس هويلاند - أليخاندرو جاراناتشو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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