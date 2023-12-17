تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر يونايتد

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إيندو – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة. بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.