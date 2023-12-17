تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر يونايتد
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:33
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون
الدفاع: ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس
الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إيندو – ريان جرافينبيرخ
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز
ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة. بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
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