ديلي ميل: إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث بالكامل

ستُعاد مباراة لوتون تاون وبورنموث بالكامل من البداية بعد إصابة توم لوكيير لاعب لوتون بسكتة قلبية في أرض الملعب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وتأجلت مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بعد سقوط اللاعب مغشيا عليه في الدقيقة 59 من عمر اللقاء والنتيجة 1-1.

وأشار التقرير إلى البند "L 15" في الدوري الإنجليزي والتي جاءت كالتالي:

"تنص القاعدة L15 من الدوري الإنجليزي على أنه سيتم إعادة أي مباراة يتم إلغاؤها بموافقة الحكم، مع تحديد التاريخ ووقت انطلاق المباراة من قبل مجلس إدارة الدوري الممتاز".

وأعلن سيمون هوبر حكم اللقاء إلغاء المباراة بعد فترة وجيزة بعد محادثات مع كلا الناديين.

ولم يعلن بعد الدوري الإنجليزي عن موقف المباراة بإعادتها، أو استكمالها من دقيقة التوقف.

وأوضح النادي في بيانه: