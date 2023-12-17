ديلي ميل: إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث بالكامل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

لوتون تاون - بورنموث

ستُعاد مباراة لوتون تاون وبورنموث بالكامل من البداية بعد إصابة توم لوكيير لاعب لوتون بسكتة قلبية في أرض الملعب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وتأجلت مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بعد سقوط اللاعب مغشيا عليه في الدقيقة 59 من عمر اللقاء والنتيجة 1-1.

وأشار التقرير إلى البند "L 15" في الدوري الإنجليزي والتي جاءت كالتالي:

أخبار متعلقة:
بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته بسبب سقوط مروع.. تأجيل مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات دون فوز.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لوتون ويعود للانتصارات أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة

"تنص القاعدة L15 من الدوري الإنجليزي على أنه سيتم إعادة أي مباراة يتم إلغاؤها بموافقة الحكم، مع تحديد التاريخ ووقت انطلاق المباراة من قبل مجلس إدارة الدوري الممتاز".

وأعلن سيمون هوبر حكم اللقاء إلغاء المباراة بعد فترة وجيزة بعد محادثات مع كلا الناديين.

ولم يعلن بعد الدوري الإنجليزي عن موقف المباراة بإعادتها، أو استكمالها من دقيقة التوقف.

وأوضح النادي في بيانه:

"الطاقم الطبي للفريق يوضح إصابة توم لوكيير بسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه كان مستجيبا في الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة".

وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين.

نُقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات وعائلته بجواره.

نود شكركم على رسائل الدعم والاهتمام للوكس".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

Image

وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

بورنموث الدوري الإنجليزي لوتون تاون
نرشح لكم
أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) (0) برايتون.. جوووول أووووول تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام برايتون أليسون: صلاح أصبح أسطورة وأنا جزء من قصته مواعيد مباريات الأحد 17 ديسمبر 2023.. صلاح ضد مانشستر يونايتد بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته خصم نقاط؟ لا يهم.. إيفرتون يهزم بيرنلي ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري ديلي ميل: محمد صلاح هو الهدف الأول للدوري السعودي في الصيف المقبل
أخر الأخبار
أزمة دفاعية تواجه اتحاد جدة 13 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: طريقة لعب الأهلي مميزة.. ولا نشبه مانشستر سيتي 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مؤتمر كينو: الأهلي فريق قوي.. ولاعبوه لا يستسلمون 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
فيفا يرفض طلب الأهلي بشأن قيمص الـ 72 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - فيليبي ميلو: ندرك قوة الأهلي ولاعبيه 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث بالكامل 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يقدم التماسا بعد إيقاف موديست في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا