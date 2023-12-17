أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

مسعود أوزيل وناتشو مونريال

رد مسعود أوزيل نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق على تصريحات ليوناردو دي كابريو التي أدلى بها بعدم معرفته بنادي أرسنال.

وعلق مسعود أوزيل على الخبر ناشرًا: "أرسنال نادي أكبر من 25 عاما.. فكيف له أن يعرفه؟"، في إشارة منه لنظرية متداولة عن عدم قدرة ليوناردو ديكابريو على الارتباط بامرأة فوق سن الـ25.

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أرسنال أوزيل
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