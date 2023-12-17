أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
رد مسعود أوزيل نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق على تصريحات ليوناردو دي كابريو التي أدلى بها بعدم معرفته بنادي أرسنال.
وعلق مسعود أوزيل على الخبر ناشرًا: "أرسنال نادي أكبر من 25 عاما.. فكيف له أن يعرفه؟"، في إشارة منه لنظرية متداولة عن عدم قدرة ليوناردو ديكابريو على الارتباط بامرأة فوق سن الـ25.
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