أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال

رد مسعود أوزيل نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق على تصريحات ليوناردو دي كابريو التي أدلى بها بعدم معرفته بنادي أرسنال.

وعلق مسعود أوزيل على الخبر ناشرًا: "أرسنال نادي أكبر من 25 عاما.. فكيف له أن يعرفه؟"، في إشارة منه لنظرية متداولة عن عدم قدرة ليوناردو ديكابريو على الارتباط بامرأة فوق سن الـ25.

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