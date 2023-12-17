انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) (0) برايتون
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وبرايتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 87: جوووووووول ثاني كاس هافيرتس بعد انفراد تام بحارس المرمى ليضع الكرة أرضية وتسكن الشباك.
ق 83: فيربروجن يواصل التألق ويتصدى لانفراد ديكلان رايس.
ق 81: باسكال جروس يهدر التعادل بعد عرضية أرضية من كاورو ميتوما لكن سددها خارج المرمى قليلا.
ق 73: إنقاذ آخر رائع لكن هذه المرة من بارت فيربروجن حارس مرمى برايتون بعد تسديدة قوية من مارتين أوديجارد داخل منطقة الجزاء.
ق 67: لويس دانك مدافع برايتون ينق فريقه بإخراج الكرة من على خط المرمى بعد رأسية من القائم القريب.
ق 64: فرصة خطيرة لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بعد تسديدة قوية وترتطم في الشباك الخارجية من المرمى.
ق 53: جووووول أوووول جيسوس يسجل الهدف الأول بعد رأسية قوية نتيجة عرضية من ركلة ركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 26: تغيير اضطراري لبرايتون بخروج فيلتمان
ق 12: ساكا يسدد كرة أرضية في يد الحارس.
بداية اللقاء