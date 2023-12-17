تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام برايتون

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

أوديجارد - أرسنال

يبدأ أرسنال دون تغييرات في مواجهة برايتون لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في الرابعة عصرا.

وجاء تشكيل أرسنال

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حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - جابريل ساليبا - جابريل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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