تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام برايتون
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:35
كتب : FilGoal
يبدأ أرسنال دون تغييرات في مواجهة برايتون لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في الرابعة عصرا.
وجاء تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: بن وايت - جابريل ساليبا - جابريل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو
الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز
الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي
ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.
فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
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