قائمة الزمالك - عودة حسام عبد المجيد أمام ساجرادا.. وغياب علاء والونش

يعود حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إلى قائمة الفريق مجددا بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

بينما استمر غياب كل من محمود علاء ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

وتطير بعثة الزمالك إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد مصطفى زيزو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتصدر الزمالك مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات.

وتغلب الزمالك على ساجرادا بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الثالثة.