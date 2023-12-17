أليسون: صلاح أصبح أسطورة وأنا جزء من قصته

يؤمن أليسون بيكر حارس ليفربول بأن زميله محمد صلاح أصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "ذكرياتي المفضلة ضد يونايتد؟ مباراة يناير 2020 بالتأكيد التي صنعت فيها هدفا لمحمد صلاح، كانت تلك التمريرة الحاسمة مميزة".

وأضاف "صناعة هدف لمحمد صلاح كان شيئا أحاول دائما القيام به، لم يكن الأمر مميزا بالنسبة لي فقط، بل بالنسبة له أيضا".

Alisson ➡️ Salah. The moment we all knew 🙌#LIVMUN 19/20 ⏪ pic.twitter.com/kQTNTsxOXD — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2023

وصنع أليسون هدفا لصلاح في المباراة التي فاز بها الريدز 2-0 في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 2019-2020.

وتابع "كما تعلمون، صلاح يحب التسجيل في كل مباراة ولكنه يركز بشكل رئيسي على التسجيل في هذا النوع من المباريات".

وأكمل "إنه لاعب هام بالنسبة لنا، لذا فإن منحه تمريرة حاسمة، كجزء من أهدافه الـ200 التي احتفلنا بها مؤخرا يعد أمرا مميزا".

وواصل الدولي البرازيلي "صلاح سيصبح أسطورة وسأكون جزءا من قصته".

وصنع أليسون 3 أهداف من أهدافه الـ200 مع ليفربول.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر فريق نجح صلاح في هز شباكه برصيد 12 هدفا خلال 12 مباراة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه أرسنال.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ27 نقطة.

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