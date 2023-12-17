أليسون: صلاح أصبح أسطورة وأنا جزء من قصته

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أليسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

يؤمن أليسون بيكر حارس ليفربول بأن زميله محمد صلاح أصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "ذكرياتي المفضلة ضد يونايتد؟ مباراة يناير 2020 بالتأكيد التي صنعت فيها هدفا لمحمد صلاح، كانت تلك التمريرة الحاسمة مميزة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - الأهلي يظهر بالقميص الرمادي أمام فلومينينسي خدمة في الجول - طرح باقي تذاكر لقاء الأهلي وفلومينيسي كأس العالم للأندية - بعثة مانشستر سيتي تصل جدة مرموش يغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني.. وشكوك حول شايبي

وأضاف "صناعة هدف لمحمد صلاح كان شيئا أحاول دائما القيام به، لم يكن الأمر مميزا بالنسبة لي فقط، بل بالنسبة له أيضا".

وصنع أليسون هدفا لصلاح في المباراة التي فاز بها الريدز 2-0 في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 2019-2020.

وتابع "كما تعلمون، صلاح يحب التسجيل في كل مباراة ولكنه يركز بشكل رئيسي على التسجيل في هذا النوع من المباريات".

وأكمل "إنه لاعب هام بالنسبة لنا، لذا فإن منحه تمريرة حاسمة، كجزء من أهدافه الـ200 التي احتفلنا بها مؤخرا يعد أمرا مميزا".

وواصل الدولي البرازيلي "صلاح سيصبح أسطورة وسأكون جزءا من قصته".

وصنع أليسون 3 أهداف من أهدافه الـ200 مع ليفربول.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر فريق نجح صلاح في هز شباكه برصيد 12 هدفا خلال 12 مباراة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه أرسنال.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ27 نقطة.

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول أليسون بيكر
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 17 ديسمبر 2023.. صلاح ضد مانشستر يونايتد بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته خصم نقاط؟ لا يهم.. إيفرتون يهزم بيرنلي ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري ديلي ميل: محمد صلاح هو الهدف الأول للدوري السعودي في الصيف المقبل جوارديولا: لم نستحق الفوز على كريستال بالاس.. وهذا ليس سوء حظ هاو: كان علينا تقسيم مجهودنا ضد فولام.. وهذا رأيي في طرد خيمينيز بوكيتينو: لدي ثقة كبيرة في الفريق حتى عندما نخسر.. ولهذا لم يشترك نكونكو تشيلسي يفوز على شيفيلد بعد هزيمتين.. ونيوكاسل يعود لسكة الانتصارات ضد فولام
أخر الأخبار
مدافع النصر جاهز للمشاركة أمام الاتفاق 38 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) بريست.. شوط بلا أهداف ساعة | المحترفون
فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
حكم سعودي يقود لقاء مانشستر سيتي ضد أوراوا ساعة | كأس العالم للأندية
حكم نهائيي كأس العالم ودوري الأبطال يدير مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست ساعة | المحترفون
أزمة تواجه فيتوريا بشأن حجازي ساعة | منتخب مصر
شحاتة يكشف اتفاق المحترفين في 2006 على رحيله.. وأحمد حسن يوضح الأمر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا