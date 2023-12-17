خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن مواجهة ساجرادا

خرج محمود علاء من حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة معتمد جمال قبل لقاء ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة في الجولة الرابعة ضد الفريق الأنجولي يوم الأربعاء المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علاء خرج من حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة في الكاحل.

وغاب علاء عن آخر مباراتين مع الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الجولة الماضية من الكونفدرالية ثم المصري في الدوري.

وخاض علاء الموسم الجاري 4 مباريات بقميص الفريق عقب عودته من الإعارة من الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا.

ويأتي القرار من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا، بحسب المركز الإعلامي للزمالك.

ويلعب الأبيض ضد ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز الفوز على أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في أول 3 جولات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.