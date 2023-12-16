خصم نقاط؟ لا يهم.. إيفرتون يهزم بيرنلي ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري

واصل إيفرتون سلسلة الفوز وهذه المرة على بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية إيفرتون أمادو أونانا ومايكل كين.

وحقق إيفرتون الفوز الرابع على التوالي بعد عقوبة خصم النقاط أمام كل من نوتينجهام فورست ونيوكاسل وتشيلسي وبيرنلي.

ولم يستقبل التوفيز أي أهداف في شباكه طوال الفترة الماضية بعد خصم النقاط.

وكان الاتحاد الإنجليزي عاقب إيفرتون بخصم 10 نقاط بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإنجليزي.

وأحرز أونانا الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الـ19 من رأسية قوية بعد ركلة ركنية.

وضاعف كين النتيجة في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية تصدى لها جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي وارتدت إلى مدافع الفريق ومرر بالخطأ إلى كين وسددها مباشرة في المرمى محرزا هدف الفوز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 16 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الثامنة في المركز الـ19 أي قبل الأخير.