ديلي ميل: محمد صلاح هو الهدف الأول للدوري السعودي في الصيف المقبل

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لم يخرج محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي من اهتمامات الدوري السعودي الذي يسعى لضمه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الدوري السعودي سيسعى بقوة مجددا من أجل ضم محمد صلاح في الصيف.

وذلك بعدما فشلت كل محاولات الدوري السعودي لضم صلاح خلال الصيف الماضي لنادي اتحاد جدة.

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ولم تكتمل مفاوضات الدوري السعودي مع ليفربول لضم محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

إلا أن المحاولات ستتجدد مرة أخرى في الصيف المقبل، خاصة وأن وقتها سيكون محمد صلاح متبقي على نهاية تعاقده مع ليفربول موسم واحد.

ومن المتوقع أن يقدم الدوري السعودي عرضا كبيرا لمحمد صلاح بشأن راتبه الشخصي، يفوق ما يحصل عليه مع ليفربول حاليا وهو 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول لعب 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 14 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي
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