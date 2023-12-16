جوارديولا: لم نستحق الفوز على كريستال بالاس.. وهذا ليس سوء حظ

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

شدد بيب جواردولا مدرب مانشستر سيتي على غضبه من طريقة إهداء فريقه لنقطتين لكريستال بالاس.

وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس على ملعب الاتحاد بهدفين لكل فريق.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "في النهاية يجب أن نبقى صبورين ولا نستقبل الأهداف ولا الهجمات المرتدة مثلما فعلنا على مدار 7 أو 8 سنوات في مثل تلك المباريات".

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وتابع "في الهجمة الأولى ركضوا وسجلوا هدفا ثم أهديناهم ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، يجب أن نكون حذرين داخل منطقة الجزاء ولكن اليوم لم نستحق الفوز".

وأضاف "هذا ليس سوء حظ لقد كان التعادل مستحقا، لقد فرطنا في نقطتين وعندما تهديهم ركلة جزاء مثل تلك فهذا مستحق".

وأكمل "كريستال بالاس فريق صعب على المستوى البدني ولكن ركلة الجزاء تلك لا يمكن أن تحدث لأنهم في النهاية عاقبونا".

وأتم "إذا شاهدت الفرص التي وصلنا بها وأهدرناها فهذا مماثل لما حدث طوال الموسم بغض النظر عن مباراة تشيلسي ونحن لا نقدر على إنهاء المباريات".

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين ولكن كريستال بالاس تعادل بعد تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتوقف رصيد سيتي عند 34 نقطة في المركز الرابع.

فيما أصبح رصيد بالاس 17 نقطة في المركز الـ 15.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز جوراديولا
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