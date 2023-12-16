هاو: كان علينا تقسيم مجهودنا ضد فولام.. وهذا رأيي في طرد خيمينيز

أعطى إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل رأيه في طرد راؤول خيمينيز مهاجم فولام في الشوط الأول من اللقاء.

وفاز نيوكاسل على فولام بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإنجليزي: "شعر اللاعبين بالإرهاق في المباراة ولذلك حاولنا تقسيم مجهودنا وبالتالي أنا سعيد جدا بهم ".

وأضاف "سعيد جدا بالفوز خاصة بعد الهزيمة من ميلان في نصف الأسبوع، كانت مباراة صعبة على مستوى العقلي للتعافي من الخروج الأوروبي، يا له من رد فعل عظيم، لقد فقدنا لاعبين كبيرين بسبب الإصابة، كل شيء كان ضدنا".

وتابع "من الصعب معرفة حالة جويلينتون وفابيان شار، لكن لا يبدو أن الثنائي سيء للغاية، كان علي إراحه".

وتعرض الثنائي لإصابة في المباراة وفضل هاو إخراجه مباشرة.

وعن بطاقة راؤول خيمينيز الحمراء قال خيمينيز: "لا أريد مراوغة الرأي، لكنني رأيت اللقطة على الهواء مباشرة، ولم أشاهد الإعادة، لذا ليس لدي أي فكرة، لقد نظر الحكم إلى الإعادة بنفسه، لذلك لن أتمكن من تقييم الأمر إلا عندما أشاهد اللقطة بنفسي".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 29 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 21 محتلا المركز الـ11.