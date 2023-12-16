بوكيتينو: لدي ثقة كبيرة في الفريق حتى عندما نخسر.. ولهذا لم يشترك نكونكو

عبر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن ثقته الكبيرة في اللاعبين حتى في وقت الخسارة.

وفاز تشيلسي على منافسه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو عقب المباراة لشبكة "BBC" البريطانية: "سعيد للغاية بالأداء الجيد خاصة أمام الفرق التي تلعب بعدوانية بخط دفاع متأخر".

وأضاف "غيرت مركز كول بالمر ورحيم ستيرلينج ومودريك ليكونوا في مكان أفضل أمام المرمى".

وشدد "أثق دائما حتى عندما نخسر، أؤمن حقا باللاعبين والنادي، وسنستخدم تلك الثقة في المباريات المقبلة".

وعن بالمر قال المدير الفني الأرجنتيني: "بالمر بالنسبة لي هو صانع ألعاب، لاعب يمكنه ربط الفريق، ولديه أيضا القدرة على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، كانت مساهمة بالمر لنا منذ اليوم الأول هائلة".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نرغب في المخاطرة بكريستوفر نكونكو ومنحه المزيد من الوقت للتعافي".

وتواجد نكونكو للمرة الأولى على مقاعد بدلاء الفريق منذ انضمامه لتشيلسي في الصيف الماضي بسبب تعرضه لإصابة أثناء مباريات فترة الإعداد للموسم الجاري.

وسجل ثنائية تشيلسي كول بالمر ونيكولاس جاكسون.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 22 محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.