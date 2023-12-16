بمشاركة شريف.. الخليج يحقق الفوز الثاني تواليا على حساب الرياض
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:49
كتب : FilGoal
حقق الخليج فوزا بهدف دون رد على الرياض في الجولة 17 من الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف.
محمد شريف
النادي : الخليج
سجل هدف اللقاء الوحيد: عبد الإله هوساوي.
وحقق الخليج ثالث انتصار له في آخر 5 مباريات والثاني على التوالي وابتعد عن مراكز الهبوط.
وأهدر شريف في الدقيقة السادسة فرصة التقدم بتسديدة علت العارضة، ثم تصدى الحارس بسهولة لرأسيته بعد دقيقتين.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الإله هوساوي الذي حوّل منصور حمزي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24.
ومنعت العارضة فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وسدد شريف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.
وخرج شريف في الدقيقة 89 وشارك عبد الله السالم.
ورفع الخليج رصيده لـ 19 نقطة في المركز العاشر.
وتوقف رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز 15 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.
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