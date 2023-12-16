تشيلسي يفوز على شيفيلد بعد هزيمتين.. ونيوكاسل يعود لسكة الانتصارات ضد فولام

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

جاكسون

حقق تشيلسي انتصارا هاما على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية تشيلسي كول بالمر ونيكولاس جاكسون.

وجلس كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي لأول مرة على مقاعد بدلا الفريق في الموسم الجاري بعد إصابته في فترة الإعداد.

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وخسر البلوز المباراتين السابقتين أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون بالترتيب قبل الانتصار أمام شيفيلد.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 22 محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة الثامنة متذيلا جدول الترتيب.

التشكيل

بدأ ماوريسيو بوكيتينو المباراة بالمهاجم جاكسون وخلفه الثلاثي بالمر ورحيم ستيرلينج وميخايلو مودريك.

شوط لم يلعب أحد

الشوط الأول كان من الأسوأ في الدوري خلال الموسم الجاري إذ لم يتمكن أي فريق من صنع فرص خطيرة على مرمى الآخر حتى انتهى الشوط الأول.

شوط الأهداف والتألق

سجل بالمر الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 53 بعد عرضية أرضية عن طريق ستيرلينج ليسجلها بسهولة.

وضاعف جاكسون النتيجة في الدقيقة 60 بعد خطأ فادح من ويسلي فوديرنجام حارس مرمى شيفيلد بعد ارتداد الكرة لبالمر وعمد تمكنه من مسك الكرة وتعود لبالمر ويلعب عرضية أرضية لجاكسون ويسددها في المرمى مباشرة.

دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي يتصدى لتسديدة قوية وتعتبر هذه الفرصة الأولى الحقيقية لشيفيلد في الدقيقة 69.

فرصة لا تضيع

أهدر أرماندو برويا مهاجم تشيلسي فرصة لا تضيع دائما في الدقيقة 83 بعدما استقبل عرضية أرضية ويسدد الكرة من أمام خط المرمى مباشرة.

سيطر تشيلسي على الشوط الثاني بشكل كامل ومنع شيفيلد من عمل أي فرص على مرماه ليفوز بهدفين.

نيوكاسل × فولام

وعلى الجانب الآخر فاز نيوكاسل بسهولة على منافسه فولام بثلاثية دون رد في نفس الجولة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية نيوكاسل لويس مايلي وميجيل ألميرون ودان برن.

وانتصر نيوكاسل بعد 3 خسائر متتالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ووصل نيوكاسل للنقطة 29 محتلا المركز السادس، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 21 في المركز الـ11.

التشكيل

بدأ إيدي هاو المدير الفني لطيور الماكبايس المباراة بالثلاثي ألميرون وكالوم ويلسون وأنتوني جوردون.

شوط الإصابتين

تعرض نيوكاسل لإصابتين في الشوط الأول وهما فابيان شار وجويلينتونودخل إيميل كرافث ومايلي بدلا منهما.

في الدقيقة 21 لجأ الحكم لتقنية الفيديو بعد تدخل عنيف من راؤول خيمينيز وقرر تبديل البطاقة الصفراء له إلى حمراء ليكمل فولام المباراة بـ10 لاعبين فقط.

فرصتين خطيرتين

كاد أن يسجل جوردون الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 42 أهدر شون لونجستاف انفرادا تاما داخل منطقة الـ6 ياردات.

شوط استغلال الفرص

استغل نيوكاسل في الشوط الثاني فرصه مبكرا قبل الوقت الصعب في إدراك الفوز.

في الدقيقة 57 افتتح مايلي أهداف نيوكاسل قبل التعرض للقلق من عدم تحقيق الفوز.

وضاعف ألميرون النتيجة وليضع نيوكاسل في أمان كبير بعد عرضية من جوردون ويضعها ألميرون في الشباك الخالية في الدقيقة 64.

وأنهى برن أهداف نيوكاسل من رأسية قوية سكنت شباك فولام في الدقيقة 81.

وبذلك استطاع نيوكاسل الفوز في الشوط الثاني ويحصل على الـ3 نقاط بعد 3 هزائم.

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