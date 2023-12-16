كريستال بالاس يزيد مشاكل مانشستر سيتي قبل كأس العالم للأندية بتعادل قاتل

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي

خطف كريستال بالاس نقطة تعادل ثمينة من ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي: جاك جريليش وريكو لويس، فيما سجل هدفي بالاس: جيان ماتيتا وأوليس ومايكل أوليس.

وبين آخر 5 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي فاز بالاس في 2 وخسر 2 وتعادلا في 1.

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وواصل سيتي نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي مؤخرا حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة بآخر 6 الموسم الجاري.

وتوقف رصيد سيتي عند 34 نقطة في المركز الرابع.

فيما أصبح رصيد بالاس 17 نقطة في المركز الـ 15.

وستكون المباراة المقبلة لسيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل

غاب إرلينج هالاند بسبب الإصابة عن هجوم سيتي وعوضه خوليان ألفاريز.

وتواجد ريكو لويس بجانب رودري في خط الوسط.

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وصف المباراة

ضغط سيتي بكل قوة بحثا عن الهدف الأول وأهدر ألفاريز وروبن دياش فرصتين محققتين في أول 10 دقائق.

وكاد رودري أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16 بعدما حوّل عرضية فودين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ومرت الكرة بجوار القائم.

الضغط أسفر عن هدف في الدقيقة 24، بينية من فودين إلى جاك جريليش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وواصل لاعبو سيتي الضغط وتصدى دين هندرسون لفرصة يوشكو جفارديول في الدقيقة 31، ثم مرت رأسية المدافع الكرواتي بجوار القائم الأيسر بعد 5 دقائق.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه إيدرسون بعد تدخل متهور على ماتيتا مهاجم بالاس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سيتي بهدف دون مقابل.

في الشوط الثاني سجل ألفاريز هدفا من ركلة حرة مباشرة ألغي بداعي تداخل رودري المتسلل في الكرة في الدقيقة 53.

وبعد 3 دقائق استغل ريكو لويس تمريرة خاطئة من المدافع وسجل هدف التقدم الثاني لسيتي.

وفي الدقيقة 76 سجل ماتيتا هدف تقليص الفارق بعدما حوّل عرضية جيفيري شلوب في المرمى.

وتسبب فودين في ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 بعدما ضرب قدم مهاجم بالاس بدلا من الكرة.

وسجل أوليس من علامة الجزاء هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ليخطف الضيوف نقطة من ملعب الاتحاد.

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