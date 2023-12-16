التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة إنبي.. وأنور يقود هجوم الإسماعيلي

يبدأ عبد الرحمن سمير في حراسة مرمى إنبي ويغيب أحمد أمين قفة عن هجوم الفريق البترولي.

ويلتقي الفريقان على أرضية استاد بتروسبورت في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

فيما يقود الغاني ياو أنور هجوم الإسماعيلي وبجواره عبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر – مصطفى دويدار – محمد حمدي

الهجوم: رفيق كابو – أحمد نادر حواش

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – إياد العسقلاني – محمد دسوقي

الوسط: نادر فرج – محمد بيومي – عمر الساعي

الهجوم: محمد عبد السميع – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي

ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي خلفه برصيد 7 نقاط.