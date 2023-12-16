بسبب سقوط مروع.. تأجيل مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي لوتون تاون تأجيل مباراته ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وتوقفت مباراة لوتون تاون وبورنموث بسبب سقوط توماس لوكيير أرضا.

وسقط لاعب لوتون أرضا بمفرده في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي توقف والنتيجة 1-1 لكل فريق، بعد إصابة في الرأس.

وهرع الطاقم الطبي لعلاج اللاعب، ودخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس، ومن ثم تم إعلان تأجيل الدقائق المتبقية من المباراة.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended. All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. 🧡 pic.twitter.com/cBQhMC5EHu — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

وأصدر نادي لوتون تاون بيانا جاء كالتالي:

"كلنا أمل ونصلي من أجل قائدنا توم لوكيير، الذي استجاب بحمد الله وتم نقله إلى المستشفى.

لا نعرف المدى الكامل لما حدث وما هي الخطوات التالية في هذه المرحلة، لكننا نشكر بورنموث والطاقم الطبي في كلا الجانبين على استجابتهم الفورية، والتي كانت مذهلة للغاية.

نأسف لجميع المشجعين الحاضرين لأن اللاعبين من كلا الجانبين لم يكونوا في حالة ذهنية لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم المحبوب وصديقهم يغادر بهذه الطريقة، ولم يتمكن الموظفون من الاستمرار في إدارة المباراة مثل هذه الظروف اضطرت للتعامل مع الوضع.

نشكر الجميع على التصفيق الرائع والغناء لاسم لوكس داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب.

الآن هو الوقت المناسب لجميع اللاعبين والموظفين والمؤيدين للالتقاء معا كما نفعل دائما وتقديم حبنا ودعمنا لتوم وعائلته".

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital. We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

ومن جانبه رد بورنموث قائلا:

"نشعر بالارتياح عندما نسمع أن توم يستجيب، ستظل أفكارنا مع توم وعائلته في هذا الوقت.

نود أن نشكر جميع الطاقم الطبي على تحركهم السريع وكذلك كل من داخل الملعب لدعمهم ووحدتهم خلال هذه اللحظة الصعبة".

We’re relieved to hear Tom is responsive 🧡 Our thoughts will continue to be with Tom and his family at this time. We’d like to thank all the medical staff for their quick action as well as everyone inside the stadium for their support and unity during a difficult moment. https://t.co/NHnsP4WgYm — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 16, 2023

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.