بسبب سقوط مروع.. تأجيل مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

لوتون تاون - بورنموث

أعلن نادي لوتون تاون تأجيل مباراته ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وتوقفت مباراة لوتون تاون وبورنموث بسبب سقوط توماس لوكيير أرضا.

وسقط لاعب لوتون أرضا بمفرده في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي توقف والنتيجة 1-1 لكل فريق، بعد إصابة في الرأس.

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وهرع الطاقم الطبي لعلاج اللاعب، ودخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس، ومن ثم تم إعلان تأجيل الدقائق المتبقية من المباراة.

وأصدر نادي لوتون تاون بيانا جاء كالتالي:

"كلنا أمل ونصلي من أجل قائدنا توم لوكيير، الذي استجاب بحمد الله وتم نقله إلى المستشفى.

لا نعرف المدى الكامل لما حدث وما هي الخطوات التالية في هذه المرحلة، لكننا نشكر بورنموث والطاقم الطبي في كلا الجانبين على استجابتهم الفورية، والتي كانت مذهلة للغاية.

نأسف لجميع المشجعين الحاضرين لأن اللاعبين من كلا الجانبين لم يكونوا في حالة ذهنية لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم المحبوب وصديقهم يغادر بهذه الطريقة، ولم يتمكن الموظفون من الاستمرار في إدارة المباراة مثل هذه الظروف اضطرت للتعامل مع الوضع.

نشكر الجميع على التصفيق الرائع والغناء لاسم لوكس داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب.

الآن هو الوقت المناسب لجميع اللاعبين والموظفين والمؤيدين للالتقاء معا كما نفعل دائما وتقديم حبنا ودعمنا لتوم وعائلته".

ومن جانبه رد بورنموث قائلا:

"نشعر بالارتياح عندما نسمع أن توم يستجيب، ستظل أفكارنا مع توم وعائلته في هذا الوقت.

نود أن نشكر جميع الطاقم الطبي على تحركهم السريع وكذلك كل من داخل الملعب لدعمهم ووحدتهم خلال هذه اللحظة الصعبة".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

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وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

بورنموث الدوري الإنجليزي لوتون توم لوكيير
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