منافس مصر – سيراليون تتعاقد مع قاهر الأهلي والزمالك بشكل دائم

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

أميدو كريم - المدير الفني لـ سيراليون

أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم التعاقد مع أميدو كريم لتدريب المنتخب بشكل دائم بعد تواجده بعقد مؤقت في الفترة الماضية.

ويمتد عقد كريم لمدة سنتين مع سيراليون.

وكان كريم مساعدا لجون كيستر المدير الفني السابق لسيراليون حتى رحيله في شهر أكتوبر الماضي، ومن ثم قرر الاتحاد والحكومة السيراليونية على تعيين كريم كمدرب مؤقت حتى وقع على عقد دائم.

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وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدفين دون رد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة في ليبريا بسبب عدم اعتماد ملاعب سيراليون من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يذكر أن كريم لعب في مصر في جمهورية شبين من موسم 1994-1995 حتى 1997-1998.

ولم يرحل إلى سيراليون بل فضل الاستمرار في مصر وقرر الانتقال إلى غزل السويس في صيف 1998 وبقى حتى موسم 2002-2003 ومن ثم اعتزل كرة القدم نهائيا.

ولعب في الدوري المصري الممتاز رفقة جمهورية شبين وغزل السويس.

وفاز مرة واحدة على الأهلي والزمالك، إذ انتصر أمام الأحمر مع الفريق السويسي 2-0 وسجل هدفا.

وحقق الانتصار ضد الزمالك عندما كان لاعبا في جمهورية شبين بنتيجة 1-0.

الأهلي الزمالك مصر سيراليون أميدو كريم تصفيات كأس العالم 2026
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