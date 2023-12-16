انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (2) بالاس.. بيب يفقد نقطتين مجددا

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة 17 لـ الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بالاس المركز 15 برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جوووول تعااادل قاتل من ركلة جزاء عن طريق أوليس

ق 90+3: ركلة جزاااء في الوقت القاتل

ق 75: جوووول تقليص الفارق ماتيتا يسجل لبالاس

ق 54: جووول الثاني هذه المرة.. ريكو لويس يسجل الثاني

ق 53: جوووول ألفاريز والهدف الثاني.. لكن حكم الراية يلغيها بداعي التسلل على رودري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أوووه فيل فودين يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 23: جوووول أووووول.. جريليش يسجل من صناعة فودين

ق 16: رودري يهدر الهدف الثاني بتسديدة بعد عرضية فودين لكن ترتطم بالمدافع وتمر بجوار القائم.

ق 9: تسديدة قوية من رودري أعلى العارضة.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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