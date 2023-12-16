مران الزمالك - فحوصات طبية لـ زيزو.. وشلبي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية بعد شكواه من الإصابة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع "زيزو" لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، بعد شكوى اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، بأداء تدريبات الركض حول الملعب على هامش المران.

وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.

كما وضع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال برنامجاً تدريبيا خاصا لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض على هامش مران اليوم.

ومنح الجهاز الفني تعليمات لـ"عبد الشافي" بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم على هامش التدريبات الجماعية، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وأدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

وأوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن الإصابة التي يعاني منها عمر جابر ليست مقلقة، ولن تعوقه عن اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي.