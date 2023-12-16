منتخب المغرب يستيعد "بوفال" قبل كأس إفريقيا

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب - إسبانيا

استعاد الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي خدمات سفيان بوفال لاعب الريان القطري بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد منتخب المغرب لخوض منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وتعافى بوفال بحسب موقع "البطولة" المغربية من الإصابة التي غيبته عن صفوف منتخب المغرب منذ شهر نوفمبر الماضي.

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وأوضحت التقارير أن بوفال بات جاهزا لتعزيز خيارات الركراكي الذي يعاني من غموض موقف بعض لاعبيه قبل خوض كأس إفريقيا.

وينتظر الركراكي حسم مصير نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الذي تعرض للإصابة أمام مانشستر يونايتد ومن المتوقع غيابه لمدة 6 أسابيع بحسب صحيف "بيلد" الألمانية في انتظار الإعلان الرسمي من جانب ناديه.

ويشارك منتخب المغرب في كأس أفريقيا بعد إنجازه العالمي في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذه

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات : زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.

سفيان بوفال كأس أمم إفريقيا منتخب المغرب
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