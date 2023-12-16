تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد اليوم السبت.

ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على تشيلسي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحرس مرمى تشيلسي جورجي بيتروفيتش بدلا من روبرت سانشيز، فيما يلعب كونور كالاجر على حساب إنزو فيرنانديز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

في الدفاع: بينوا بادياشيل- تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي- ليفي كولويل

في الوسط: موسيس كايسيدو- كونور كالاجر - كول بالمر

في الهجوم: ميخايلو مودريك- نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز 12 برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز 20 (الأخير) برصيد 8 نقاط.