تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد اليوم السبت.

ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على تشيلسي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحرس مرمى تشيلسي جورجي بيتروفيتش بدلا من روبرت سانشيز، فيما يلعب كونور كالاجر على حساب إنزو فيرنانديز.

أخبار متعلقة:
رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد دوري أبطال إفريقيا - الولاية الرابعة.. البنزرتي يقود الوداد أمام سيمبا المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة مدير الدوري السعودي يتحدث عن إمكانية ضم مبابي

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

في الدفاع: بينوا بادياشيل- تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي- ليفي كولويل

في الوسط: موسيس كايسيدو- كونور كالاجر - كول بالمر

في الهجوم: ميخايلو مودريك- نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز 12 برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز 20 (الأخير) برصيد 8 نقاط.

تشيلسي الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (2) (0) فولام.. جوووول ألميرون مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (0) بالاس.. جووول هذه المرة تحتسب تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي مدرب برينتفورد: مبيومو خارج كأس الأمم الإفريقية للإصابة
أخر الأخبار
خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك 17 دقيقة | كرة يد
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع نورويتش سيتي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – سيراليون تتعاقد مع قاهر الأهلي والزمالك بشكل دائم 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعليق نشاط كرة القدم في الكويت لأجل غير مسمى 47 دقيقة | الوطن العربي
كأس العالم للأندية - كوكا: الأهلي سيطر على مباراة اتحاد جدة من الدقيقة الأولى 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوري المحترفين - حرس الحدود يقترب من الصدارة بإيقاف وادي دجلة بثنائية ساعة | القسم الثاني
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (2) (0) فولام.. جوووول ألميرون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - الرياض (0) (1) الخليج.. بداية الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد