تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس

أعلن بيب جواررديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في ملعب الاتحاد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ناثان أكي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: رودري- ريكو لويس- فيل فودين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش

ويحتل سيتي المركز الرابع بـ33 نقطة.

أما بالاس فيأتي في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

وعقب تلك المباراة سيسافر سيتي إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية 2023.

ويواجه سيتي منافسه أوراوا ريدز الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

ويلتقي الفائز في النهائي يوم 23 مع المنتصر من الأهلي أو فلومينينسي.