تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

احتفال جاك جريليش بهدف مانشستر سيتي ضد توتنام

أعلن بيب جواررديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في ملعب الاتحاد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

أخبار متعلقة:
رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد دوري أبطال إفريقيا - الولاية الرابعة.. البنزرتي يقود الوداد أمام سيمبا رسالة من كهربا لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي

في الدفاع: ناثان أكي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: رودري- ريكو لويس- فيل فودين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش

ويحتل سيتي المركز الرابع بـ33 نقطة.

أما بالاس فيأتي في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

وعقب تلك المباراة سيسافر سيتي إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية 2023.

ويواجه سيتي منافسه أوراوا ريدز الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

ويلتقي الفائز في النهائي يوم 23 مع المنتصر من الأهلي أو فلومينينسي.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (0) (0) فولام.. بداية المباراتين مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) (0) بالاس.. رودري يهدر مجددا تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي مدرب برينتفورد: مبيومو خارج كأس الأمم الإفريقية للإصابة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (0) (0) فولام.. بداية المباراتين 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - الرياض (0) (0) الخليج.. محمد شريف أساسي 28 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) (0) بالاس.. رودري يهدر مجددا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - فحوصات طبية لـ زيزو.. وشلبي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل 32 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب المغرب يستيعد "بوفال" قبل كأس إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
رسالة من كهربا لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد