تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:00
كتب : FilGoal
أعلن بيب جواررديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في ملعب الاتحاد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: ناثان أكي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر
في الوسط: رودري- ريكو لويس- فيل فودين
في الهجوم: بيرناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش
ويحتل سيتي المركز الرابع بـ33 نقطة.
أما بالاس فيأتي في المركز الـ15 بـ16 نقطة.
وعقب تلك المباراة سيسافر سيتي إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية 2023.
ويواجه سيتي منافسه أوراوا ريدز الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.
ويلتقي الفائز في النهائي يوم 23 مع المنتصر من الأهلي أو فلومينينسي.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (0) (0) فولام.. بداية المباراتين مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) (0) بالاس.. رودري يهدر مجددا تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي مدرب برينتفورد: مبيومو خارج كأس الأمم الإفريقية للإصابة