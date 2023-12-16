رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 15:23

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

هواية محمد صلاح تحطيم الأرقام وها هو على أعتاب إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وساهم صلاح في تسجيل أو صناعة هدفا لليفربول خلال 16 مباراة متتالية خاضها ليفربول في ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

ويعد آلان شيرار نجم نيوكاسل والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي هو صاحب أطول سلسلة من المساهمات التهديفية في ملعب فريقه بواقع إسهام واحد على الأقل في 18 مباراة متتالية.

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لذا يجب على صلاح أن يسجل أو يصنع هدفا في مباراتين مقبلتين لليفربول في أنفيلد ليتعادل مع شيرار، وثلاث مباريات ليتخطاه ويكتب الرقم باسمه.

ويعد الترتيب الحالي كالتالي:

آلان شيرار 18 مباراة متتالية

آلان شيرار وتيري هنري (أرسنال) 17 مباراة متتالية

محمد صلاح 16 مباراة متتالية

ويستضيف ليفربول منافسه التقليدي مانشستر يونايتد غدا الأحد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي والسبت المقبل يواجه أرسنال.

وسجل صلاح 12 هدفا وصنع أربعة في 12 مباراة ضد يونايتد.

أما أرسنال فقد سجل في شباكه تسعة أهداف وصنع أربعة في 15 لقاء.

وكان صلاح كتب رقمين تاريخيين بهدفه ضد كريستال بالاس السبت الماضي وجاءا كالتالي:

** أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

** وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق باحتساب لقاء بالاس.

ليفربول صلاح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أرسنال
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