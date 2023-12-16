دوري أبطال إفريقيا - الولاية الرابعة.. البنزرتي يقود الوداد أمام سيمبا

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي - الرجاء

لم يعلن الوداد حتى الآن تولي فوزي البنزرتي تدريب الفريق خلفا للمقال عادل رمزي لكن التقارير المغربية أكدت مرافقة المدرب التونسي لبعثة الفريق في تنزانيا لمواجهة سيمبا.

ويحل الوداد ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثا المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن بعثة الوداد وصلت دار السلام عاصمة تنزانيا وعلى رأسها فوزي البنزرتي المدرب الجديد للفريق.

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وأوضحت التقارير أن البنزرتي وقع على عقود تدريب الوداد حتى نهاية الموسم الجاري خلفا لعادل رمزي.

وكشفت صفحة الوداد الرسمية أمس الجمعة عن انتهاء علاقة الوداد بـ عادل رمزي مدرب الفريق بالتراضي، ورحيله عن الفريق.

وتولى رمزي قيادة الفريق في 20 مباراة. فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر 5.

ويأتي رحيل عادل رمزي عن تدريب الفريق رغم فوزه في آخر 3 مباريات، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

فوزي البنزرتي من جهته، قاد الوداد سابقا في ثلاث ولايات من قبل. وقادهم للفوز بلقب الدوري المغربي مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، بجانب وصافة دوري أبطال إفريقيا مرة.

ويحتل الوداد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الفتح الرباطي المتصدر برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يحتل الوداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق أربع نقاط عن أسيك المتصدر برصيد 7 نقاط، وجوانينج جالاكسي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وأعلى من سيمبا صاحب المركز الرابع صاحب النقطتين بعد ثلاث جولات.

الوداد دوري أبطال إفريقيا سيمبا
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