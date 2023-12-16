المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - رييس جيمس

لا يستبعد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي خضوع قائد الفريق رييس جيمس لعملية جراحية لعلاج إصابته.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويعاني جيمس من إصابة في أوتار الركبة ولم يعلن تشيلسي أي جدول زمني لعودة قائده.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن تلك الإصابة قد تتسبب في استبعاد رييس جيمس من يورو 2024.

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وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "أؤكد أن خيار الجراحة ليس مستبعدا".

وواصل "يوم الإثنين سنعرف كل شيء وكيف سنتخذ الخطوة المقبلة وهل ستكون العملية ضروية أم لا".

وغاب رييس جيمس عن كأس العالم 2022 مع منتخب إنجلترا بسبب الإصابة كذلك.

وتحدد موعد مباراة افتتاح يورو 2024 يوم 14 يونيو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

رييس جيمس تشيلسي
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