انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي

حقق توتنام الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد فترة من تراجع النتائج.

وفاز توتنام على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وسجل هدفي توتنام، ريشتالسون في الدقيقة (45+2) وديان كولوفيسكي عند الدقيقة (65).

توتنام حقق الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره على نيوكاسل 4-1 بالجولة الماضية، الذي جاء بعد 5 مباريات بدون انتصار.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 33 في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط فقط عن ليفربول متصدر الترتيب ولكنه لعب مباراة أقل.

وأضاع توتنام العديد من الفرص حتى افتتح ريتشالسون التسجيل من ضربة رأسية في الدقيقة الثانية بالوقت البديل عن الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم السبيرز بهدف نظيف.

وأضاف ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لنادي توتنام في الشوط الثاني بالدقيقة 65 بعدما استغل خطأ حارس نوتينجهام فورست وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحصل إيف بيسوما لاعب توتنام، على بطاقة حمراء في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف.

ويستعد توتنام لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 18، فيما يلعب نوتينجهام فورست أمام بورنمو