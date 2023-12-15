انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة.

وسيلتقي الفريق الفائز من لقاء اليوم مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الخاسر لن يخوض مباراة المركز الخامس والتي ألغيت بدءا من النسخة الماضية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 92 كريم بنزيمة يقلص الفارق بالهدف الأول لاتحاد جدة

ق 90 طرد موديست بعد نزوله

ق 87 أنتوني موديست وأليو ديانج بدلا من بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا

ق 86 تاو يهدر الرابع ولكن تسلل

ق 78 مروان عطية يسدد والحارس يتصدى إلى ركنية

ق 72 كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا

ق 72 با مسعود يمرر وبنزيمة يسدد ولكن فوق العارضة

ق 70 عبد الرزاق حمد الله وجوتا بدلا من رومارينيو وإيجور كورونادو

ق 67 بطاقة صفراء لفابينيو بعد عرقلة إمام عاشور

ق 62 جوووووول إمام عاشور يسجل الثالث بعد تمريرة من كهربا

ق 59 جووووول حسين الشحات يتلقى تمريرة كهربا ويرسل تسديدة رائعة على يسار المعيوف

ق 55 فيصل الغامدي يتألق ويسدد والشناوي يتصدى والكرة تفلت منه لكن يبعدها القائم ليمسك بها

ق 51 إمام عاشور يسدد كرة بعيدة فوق المرمى

ق 49 مد الله العليان بدلا من مهند الشنقيطي

ق 46 أحمد با مسعود بدلا من زكريا الهوساوي

استراحة

ق 45+4 حسن كادش يحاول لعب تسديدة طائرة خطيرة ولكن تصطدم بعبد المنعم وتتحول لركنية

ق 45+3 ماذا أهدر كهربا.. خطأ فادح من حجازي يمنح كهربا انفرادا ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

ق 45+2 عرضية خطيرة من فيصل الغامدي يمسك بها الشناوي

ق 45 اووووووووه الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيمة على يمينه

ق 44 قرار الحكم.. ركلة جزاء للاتحاد

ق 42 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة للاتحاد بلمسة يد ضد عبد المنعم

ق 41 الشحات يرسل عرضية خطيرة ولكن زكريا الهوساوي

39 إمام يخترق ويمرر للشحات خارج المنطقة فيسدد ولكن الكرة تصدم بزميله بيرسي تاو

ق 38 بنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 36 الإنذار الأول في المباراة.. إمام عاشور تدخل بقوة

ق 31 تاو يتسلم في موقع خطير ولكن ينزلق وتفلت الكرة منه

ق 25 كهربا يحاول إرسال كرة خاطفة من قبل منتصف الملعب ولكن المعيوف يمسك بها بثبات

ق 21 جووووووول علي معلول يسجل الأول من ركلة الجزاء في منتصف المرمى

ق 20 الحكم يحتسب ركلة الجزاء للأهلي

ق 19 الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة لمسة يد ضد حسن كادش

ق 14 بيرسي تاو يرسل بينية لمحمد هاني داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة ولكن ارتدت من جسد الحارس عبد الله المعيوف.

ق 12 كرة طويلة من زكريا الهوساوي لا تخدع الشناوي الذي يمسكها بسهولة

ق 10 رومارينيو يسدد كرة صاروخية ويتصدى لها الشناوي ببراعة يتابعها فيصل الغامدي فوق العارضة

ق 5 المحاولة الأولى من الأهلي.. عرضية من محمد هاني يبعدها حجازي لتصل إلى حسين الشحات فيسدد لتصطدم بحجازي مرة أخرى

بداية اللقاء