اقترب البنزرتي.. الوداد يعلن رحيل عادل رمزي

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

عادل رمزي - أيندهوفن

أعلن نادي الوداد الرياضي عن رحيل عادل رمزي عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكشفت صفحة الوداد الرسمية عن انتهاء علاقة الوداد بـ عادل رمزي مدرب الفريق بالتراضي، ورحيله عن الفريق.

من جهة أخرى، اقترب فوزي البنزرتي من العودة لتدريب الفريق في ولاية رابعة حسب التقارير المغربية.

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عادل رمزي تولى تدريب الوداد شهر يوليو الماضي خلفا لـ سعيد نصيري.

وتولى رمزي قيادة الفريق في 20 مباراة. فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر 5.

ويأتي رحيل عادل رمزي عن تدريب الفريق رغم فوزه في آخر 3 مباريات، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الفتح الرباطي المتصدر برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يحتل الوداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق أربع نقاط عن أسيك المتصدر برصيد 7 نقاط، وجوانينج جالاكسي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وأعلى من سيمبا صاحب المركز الرابع صاحب النقطتين بعد ثلاث جولات.

فوزي البنزرتي من جهته، قاد الوداد سابقا في ثلاث ولايات من قبل. وقادهم للفوز بلقب الدوري المغربي مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، بجانب وصافة دوري أبطال إفريقيا مرة.

الوداد الدوري المغربي عادل رمزي
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