كأس العالم للأندية - جاياردو: مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا

شدد مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في الثامنة مساءً.

وقال جاياردو قبل المباراة عبر SSC السعودية: "لدينا حماس كبير للمباراة، ونعرف أن المباراة ستكون صعبة بدنيا أمام بطل إفريقيا".

وأضاف "نعد أن نقدم كل ما يمكننا للتأهل للدور المقبل".

وأتم "إيجور كورنادو بحالة جيدة استعاد لياقته ويمكن أن يكون جاهزا".

مارسيلو غاياردو - مدرب #الاتحاد : نعد جماهيرنا أن نقدم كل ما يمكن للتأهل للدور القادم .#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/nk7wGdGjmi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

ويتواجد لاعب الوسط البرازيلي في تشكيل اللقاء الأساسي ضد الأهلي. (طالع تشكيل اتحاد جدة)

وانتصر اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة.

وسيلتقي الفريق الفائز من لقاء اليوم مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الخاسر لن يخوض مباراة المركز الخامس والتي ألغيت بدءا من النسخة الماضية.