كأس العالم للأندية - جاياردو: مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

مارسيلون جاياردو

شدد مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في الثامنة مساءً.

وقال جاياردو قبل المباراة عبر SSC السعودية: "لدينا حماس كبير للمباراة، ونعرف أن المباراة ستكون صعبة بدنيا أمام بطل إفريقيا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - كهربا: طموح الأهلي هو النهائي.. وأحب جماهير الاتحاد ولكن تشكيل الأهلي - كوكا في الوسط وعودة عبد المنعم أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أوراوا ريد يصعق كلوب ليون ويتأهل للقاء مانشستر سيتي تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحجازي أساسيان.. ومفاجأة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

وأضاف "نعد أن نقدم كل ما يمكننا للتأهل للدور المقبل".

وأتم "إيجور كورنادو بحالة جيدة استعاد لياقته ويمكن أن يكون جاهزا".

ويتواجد لاعب الوسط البرازيلي في تشكيل اللقاء الأساسي ضد الأهلي. (طالع تشكيل اتحاد جدة)

وانتصر اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة.

وسيلتقي الفريق الفائز من لقاء اليوم مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الخاسر لن يخوض مباراة المركز الخامس والتي ألغيت بدءا من النسخة الماضية.

الأهلي اتحاد جدة مارسيلو جاياردو
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب الشباب السعودي: نحتاج إلى لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا