تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحجازي أساسيان.. ومفاجأة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة الأهلي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كما يتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أمام الأهلي.

وقرر جاياردو الاعتماد على عبد الله المعيوف في حراسة مرمى اتحاد جدة على حساب البرازيلي مارسيلو جروهي صاحب الخبرة الكبيرة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مارسيلو جروهي - أسامة المرمش - عمر هوساوي - أحمد با مسعود - مدالله العليان - سلطان الفرحان - مروان الصحفي - صالح العمري - جوتا - عبد الرزاق حمد الله.

وكان اتحاد جدة قد فاز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 ضمن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.