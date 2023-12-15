الكونفدرالية - طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى أنجولا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 19:02

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ساجرادا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويأتي القرار من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا، بحسب المركز الإعلامي للزمالك.

ويلعب الأبيض ضد ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

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ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز الفوز على أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في أول 3 جولات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

كأس الكونفدرالية الزمالك ساجرادا
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