مدرب برينتفورد: مبيومو خارج كأس الأمم الإفريقية للإصابة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

بريان مبيومو - برينتفورد

تعرض بريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي لإصابة قوية في الكاحل رفقة فريقه تعرضه لعدم اللعب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وشدد توماس فرانك المدير الفني لبرينتفورد في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثلتيك" الأمريكية أن مبيومو تعرض لإصابة في الكاحل ومن المقرر أن يجري عملية جراحية في الكاحل اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

ووفقا للشبكة فأن مبيومو سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب تصل إلى شهر وبالتالي لن يتواجد رفقة منتخبه الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

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ويتواجد مع السنغال في المجموعة الثالة كل من السنغال وجامبيا وغينيا.

ويحمل مبيومو الجنسية الفرنسية لكن في يوم 5 أغسطس من العام الماضي أعلن الاتحاد الكاميروني الذي يرأسه الأسطورة صامويل إيتو أن مبيومو سيشارك رفقة الأسود.

وقد أشار الاتحاد الكاميروني وقتها إلى أنه توصل لاتفاق مع اللاعب صاحب 22 عاما لارتداء قميصه بعد مفاوضات مكثفة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع فريقه في الموسم الجاري 17 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف مع صناعة 4 آخرين.

الكاميرون كأس الأمم الإفريقية برينتفورد الدوري الإنجليزي بريان مبيومو
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