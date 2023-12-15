التشكيل - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. واختيارات محرم الأولى لـ المقاولون العرب

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش، فيما دفع طلعت محرم المدير الفني الجديد لـ المقاولون العرب بثنائية هجومية.

ويلتقي الفريقان لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتولى محرم المهمة خلفا لشوقي غريب الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة

الهجوم: كريم حلاوة – جودوين شيكا – يسري وحيد

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أمير عابد – عماد الدين بوبكر – لؤي وائل - جوزيف أوشايا

الوسط: محمد مجلي – عبد الرحمن خالد – أحمد شيمي - عماد ميهوب

الهجوم: محمد سالم – مامادو نياس

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز بالمسابقة.

الدوري المصري طلائع الجيش المقاولون العرب في الدوري
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