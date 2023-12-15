مؤتمر كلوب: مانشستر يونايتد سيستفيد أكثر بسبب الخسارة 7-0 من ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن مانشستر يونايتد الذي خسر بنتيجة سبعة أهداف دون رد هو الذي سيستفيد في المباراة المقبلة يوم الأحد المقبل.

وحقق ليفربول انتصارا كبيرا ضد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي وأمطر شباكه بسبعة أهداف، ويعتقد كلوب أن الشياطين الحمر سيستفيدون أكثر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد" معقل الريدز.

وقال المدير الفني الألماني في المؤتمر الصحفي: "النتيجة 7-0 التي حدثت في الموسم الماضي كانت غريبة تحدث مرة واحدة في الحياة تقريبا".

وأضاف "إذا كان ذلك يساعد أي أحد في المباراة التالية، فهو الفريق الذي خسر 7-0 وليس الفائز، إذا أخذت كل ذلك في الاعتبار، فأننا نلعب فقط مباراة كرة قدم ضد المنافس والغريم التاريخي لليفربول على أرضنا في أنفيلد".

وتابع "هذا في حد ذاته يجب أن يجعلها مباراة خاصة وذلك ما أريد أن أراه منا كمباراة خاصة، أعرف الموقف حقا ويجب أن نقدم كل ما لدينا، هذا كل ما أحتاجه".

وأتم حديثه كاشفا عن سر قوة عقلية الفريق للعودة في المباريات والفوز بها قائلا: "نعم، هذه العقلية القوية تأتي بالعودة في المباريات وقلب النتائج، كنت أعلم في بداية الموسم أن لدينا فريق قوي حقا، وتعاقدنا مع عدد قليل من اللاعبين الجيدين وكذلك من هنا من قبل".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.