انتهت في الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) سموحة.. نقطة لكل فريق

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

احتفال فادي فريد بهدفه لسموحة ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية وسموحة في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة

ق86 ركلة ركنية لسموحة على يسار مرمى الداخلية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد مجدي بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

ق60ركلة حرة مباشرة لسموحة في مكان جيد بالقرب من حدود منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، نفذها إسلام جابر بتسديدة مبارة ارتدت من الحائط البشري.

ق56 هدف محقق ضائع للداخلية بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ألان تشامبادي بتمريرة سريعة لزميله عبد الرحمن عاطف المواجه تماما للشباك إلا أن الأخير سدد بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

بداية الشوط الثاني

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استراحة

ق 51: في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول فادي فريد لم يلحق تمريرة عرضية من إسلام جابر له والمرمى خالي من حارسه.

ق 17: قرر ألا يحتسب ضربة الجزاء.

ق 16: يبدو أن الهدوء قد ينتهي قريبا، فحكم المباراة يحسب ضربة جزاء لسموحة ويعود لتقنية الفيديو.

مباراة متوازنة يسيطر عليها الهدوء.

بداية المباراة

سموحة الداخلية الدوري المصري فادي فريد
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