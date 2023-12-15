مؤتمر جوارديولا عن – قدرة هالاند على اللعب في مونديال الأندية.. ومستوى جريليش

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

ذكر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مستجدات إصابة مهاجمه إيرلينج هالاند الذي يعاني منها في قدمه.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس: "سنتابع حالته مع الأطباء، يتلقى العلاج ونأمل أن يتمكن من السفر إلى السعودية بعد مباراة كريستال بالاس، وسنرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية، لا أعتقد أنه سيلعب ضد بالاس، ربما يفاجئني".

ويستعد سيتي لملاقاة منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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وأضاف "لا أشعر بالقلق لكن بالضغط، في بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بسرعة، نتابع حالتهم يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوعا، في اللحظة التي لا يشعر فيها بالألم سيلعب".

وغاب هالاند عن مباراتي لوتون تاون الإنجليزي في الدوري ورد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وعن مستوى جاك جريليش الموسم الحالي قال جوارديولا: "المهم على جريليش أن يطالب نفسه بتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات وإعطاء التمريرات الحاسمة".

وتابع "أنه يحتفظ بالكرة ويمرر، وفي آخر مباراتين سجل الأهداف، يبدأ متأخرا بعض الشيء وتحدث أشياء كثيرة، ويتعرض لإصابات، نأمل أن يتمكن من أخذ الإيقاع في أسرع وقت ممكن".

ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

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