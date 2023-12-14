بيان - سيراميكا كليوباترا ينتقد أداء الحكم أمام فيوتشر.. وطلب رسمي

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا ينتقد من خلاله الأداء التحكيمي خلال مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان سيراميكا كالتالي:

يُعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم السيد منير، خلال لقاء الفريق مع نادي مودرن فيوتشر، مما أسفر عن عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي سيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص.

وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار تسع جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول.

وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا احترامه الكامل لكل عناصر المنطومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.

والتقى فيوتشر بمنافسه سيراميكا في ملعب السلام اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري.

افتتح مروان محسن أهداف المباراة في الدقيقة 17 برأسية.

وأدرك محمد شكري التعادل في الدقيقة 94 بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية القريبة.

ويعد ذلك الهدف شبيه بذلك الذي سجله البرازيلي مايكون في كأس العالم 2010 ضد كوريا الجنوبية.

ووصل رصيد فيوتشر إلى 13 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

فيما يأتي كليوباترا رابعا بـ14 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.