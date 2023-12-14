التعثر الأول منذ شهر.. بدلاء ليفربول يسقطون أمام سانت جيلواز

خسر ليفربول من منافسه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بهدفين لهدف اليوم الخميس في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وحل ليفربول ضيفا على سانت جيلواز في ملعب جوزيف ماريان.

افتتح محمد الأمين عمورة أهداف المباراة للفريق البلجيكي في الدقيقة 32.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق جاريل كوانساه في الدقيقة 40.

لكن عقب ثلاث دقائق فقط أعاد كاميرون بويرتاس سانت جيلواز للتقدم في النتيجة وبالتالي الانتصار.

ولم تؤثر النتيجة على شيء إذ أن ليفربول دخل المباراة وهو ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

وفي الوقت ذاته فاز تولوز على لاسك بهدفين لهدف.

وبناء عليه تصدر ليفربول المجموعة بـ12 نقطة يليه تولوز بـ11 نقطة ثم سانت جيلواز بثماني نقاط وأخيرا لاسك بثلاث نقاط.

وبذلك تفادى ليفربول دور خروج المغلوب مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا وهي المرحلة التي سيخوضها تولوز.

أما سانت جيلواز فسينتقل للعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما ودع لاسك البطولات الأوروبية كافة.

وتعد هزيمة ليفربول هي الثانية له على التوالي في الدوري الأوروبي بعد الخسارة ضد تولوز في الجولة الماضية.

فيما تعد هي التعثر الأول لليفربول منذ لقاء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 25 نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح نجم ليفربول عنها في ظل اعتماد يورجن كلوب المدير الفني للفريق على العديد من اللاعبين البدلاء والشباب قبل مواجهة الدربي أمام مانشستر يونايتد.

وخاض ليفربول المباراة بتشكيل جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في الدفاع: لوك شامبرز- جاريل كوانساه- إبراهيما كوناتي- كونور برادلي

في الوسط: كورتس جونز- واتاور إندو- هارفي إيليوت

في الهجوم: كايدي جوردون- كودي جاكبو- بن دواك

وستقام مباراة الدربي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة فيما يأتي يونايتد سادسا بـ27 نقطة.