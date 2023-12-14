مؤتمر معتمد جمال: التوفيق لم يحالفنا ولم أفضل المجازفة.. وسبب البدء بـ شيكابالا كبديل

أوضح معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه لم يكن في يومه خلال مباراة المصري والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وخسر الزمالك تحت قيادة جمال لأول مرة في لقاء أقيم لحساب الجولة التاسعة من الدوري. (الدوري المصري)

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي :" التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء اليوم، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في إحباط اللاعبين".

وتابع "المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك".

وأضاف "شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسيا".

وتابع:" سيد عبد الله لم يكن جيدا في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعيا، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وواصل "كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي، ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

وأردف "لم أفضل المجازفة مبكرا في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري".

وأتم "أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

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وتعد تلك ثاني أفضل سلسلة للفريق البورسعيدي ضد الأبيض في القرن الحالي بالدوري المصري، حيث لم يخسر الفريق في آخر 4 مباريات ضد منافسه بالدوري بواقع 2 فوز و2 تعادل.

وتعد السلسلة الأفضل للمصري ضد الزمالك بين موسم 2004-05 و2006-07 في 5 مباريات (3 فوز و2 تعادل).

ولم يحقق علي ماهر خلال 10 مباريات سابقة الفوز على الزمالك، حيث تعادل في مباراة وخسر 9، لكن اليوم وفي غيابه حقق الفريق البورسعيدي الفوز.

ولأول مرة الموسم الجاري في الدوري المصري لا يسدد أحمد سيد زيزو هداف الأبيض أي تسديدة بين القائمين وعارضة المنافس.

وارتقى المصري للمركز الثاني من العاشر ووصل رصيده لـ15 نقطة بشكل مؤقت وله مباراة مؤجلة ضد مودرن فيوتشر.

بينما توقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة، وخسر معتمد جمال المدير الفني للأبيض لأول مرة وظل في المركز الـ 11.